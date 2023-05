Ed Sheeran schreef zeven liedjes in vier uur tijd na kankerdiagnose bij zijn zwangere vrouw

Toen Seaborn de kankerdiagnose kreeg, viel er op dat moment niets aan te doen. Ze moest eerst bevallen van haar tweede kindje, Jupiter, waarvan ze al zes maanden zwanger was. ,,Er was geen manier om mij te behandelen die veilig was voor de baby”, vertelt ze in de documentaire , terwijl Sheeran geëmotioneerd naast haar zit. ,,Het was doodeng. De gedachte dat de persoon die je het liefste ziet, misschien geen deel meer zal zijn van je leven. Het kwam heel hard binnen", zegt de Britse muzikant met tranen in zijn ogen.

De enige manier waarop Sheeran met het bikkelharde nieuws om kon gaan, was door liedjes te schrijven. ,,Sommige mensen schrijven in een dagboek. Maar wanneer er iets heftigs gebeurt, zal Ed een liedje schrijven. Ik herinner me dat hij de dag na mijn diagnose naar de kelder ging en maar liefst zeven nummers in vier uur tijd schreef”, aldus Seaborn. ,,Liedjes schrijven is mijn vorm van therapie. Het helpt me mijn gevoelens te verwerken”, beaamt Sheeran.

In Subtract legt Sheeran voor het eerst zijn diepste en donkerste geheimen bloot en dat was best moeilijk voor hem. ,,Ik ga niet liegen: het is eng. Maar als artiest vind ik dat je eerlijk moet zijn over wat er in je leven gaande is. Het is een valluik dat recht naar mijn ziel gaat. Ik breng enkel iets naar buiten dat eerlijk en oprecht is. En Cherry is degene die me erdoor heeft gesleurd.” Momenteel is Seaborn in remissie. Vlak nadat Jupiter vorig jaar mei veilig ter wereld kwam, kreeg ze de behandeling die ze nodig had.