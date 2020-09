Ed Sheeran vader geworden van dochter Lyra Antarctica Seaborn

Popicoon Cardi B (27) ontketent rel met Melania Trump en gooit naaktfoto van first lady online

28 augustus De populaire rapper en tv-persoonlijkheid Cardi B (27) heeft op Twitter de frontale aanval geopend op first lady Melania Trump en op een voormalige Republikeinse Congreskandidaat. De wereldberoemde I Like It-zangeres raakte in een Twitterruzie verzeild met politica DeAnna Lorraine en publiceerde daarbij een naaktfoto van de Amerikaanse presidentsvrouw, voorzien van spottend commentaar. De tweet heeft inmiddels een miljoenenpubliek bereikt.