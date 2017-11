Ed Sheeran werkt aan nieuw album

Geen verbinding met Pakjesboot in eerste Sin­ter­klaas­jour­naal

18:53 In de eerste aflevering van de zestiende editie van het Sinterklaasjournaal is nog geen piet opgedoken. Presentatrice Dieuwertje Blok kreeg geen verbinding met Pakjesboot 12 door een woeste zee en uitte haar bezorgdheid aan weerman Jan Boerenfluitjes. De suggestie werd gewekt dat Sinterklaas een ongeluk op zee heeft gehad. Zijn boek werd in Dokkum in het water gevonden.