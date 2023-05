Ed Sheeran heeft de veelbesproken plagiaatzaak rond zijn hit Thinking out loud gewonnen: de zanger heeft het lied niet gekopieerd van Marvin Gaye, oordeelt een jury in New York donderdag.

Sheeran (32) was aangeklaagd omdat zijn lied uit 2014 te veel zou lijken op Let’s get it on van Gaye uit 1973. De nabestaanden van Ed Townsend, die het nummer met Gaye schreef, dienden de aanklacht in. Ze eisten een schadevergoeding van miljoenen euro’s.

Na het oordeel knuffelde Sheeran zijn advocaat, aldus The Guardian. Zijn vrouw Cherry Seaborn en medeschrijver van Thinking out loud Amy Wadge waren in tranen. Het besluit van de rechter over kleine gelijkenissen wordt gezien als een overwinning voor artiesten in het algemeen.

Sheeran liet ooit aan tafel bij RTL Late night horen dat bijna alle liedjes in de basis op elkaar lijken. Deze rechtszaak vond hij onzin. Zingend en gitaarspelend betoogde hij eerder in de rechtbank dat hij zich juist had laten inspireren door Van Morrison.

Sheeran had het vreselijk gevonden als hij deze zaak had verloren. ,,Als dat gebeurt, ben ik er klaar mee, dan stop ik ermee’’, zei hij volgens New York Post en Daily Mail. ,,Ik vind het een grote belediging dat ik mijn hele leven wijd aan het artiest en songwriter zijn en dat iemand dat tenietdoet.’’

Uitvaart van oma gemist

De zanger moest vanwege de rechtszaak tot zijn grote verdriet woensdag de uitvaart van zijn oma in Ierland missen. Anne Mary Mulligan, in haar omgeving bekend als Nancy, stierf vorige week op 98-jarige leeftijd. Fans kennen haar naam van een van Sheerans persoonlijkste liedjes, Nancy Mulligan uit 2017.

Daarin vertelt hij het bijzondere verhaal van Nancy en zijn opa William. Zij was een katholiek uit de republiek Ierland, hij een protestant uit Noord-Ierland. De twee werden verliefd tijdens de Tweede Wereldoorlog en trouwden, maar dat lag zo gevoelig dat er slechts één iemand (Nancy’s zus) naar de bruiloft kwam.

Sheeran had graag de uitvaart van de inspiratiebron van zijn lied bijgewoond, maar moest in New York zijn om ‘z’n integriteit te verdedigen’, sprak zijn vader John bij de uitvaart.

De Britse zanger werd eerder ook al beschuldigd van muzikaal jatwerk. Een paar maanden geleden werd hij in een andere zaak in Londen nog vrijgesproken van plagiaat met Shape of you uit 2017. De nabestaanden van Marvin Gaye sleepten eerder artiesten Pharrell Williams en Robin Thicke voor de rechter, omdat hun lied Blurred lines te sterk leek op Gayes Got to give it up. Zij kregen gelijk, Williams en Thicke moesten miljoenen betalen.

