Ed Sheeran wint weer een zaak over Thinking Out Loud

Minder dan twee weken na het winnen van een rechtszaak, is Ed Sheeran weer in het gelijk gesteld over de inspiratie voor zijn nummer Thinking Out Loud . Ook deze rechtszaak draaide om het nummer Let’s Get It On van Marvin Gaye als vermeend bronmateriaal.

De zaak was in behandeling door rechter Louis Stanton, blijkt uit berichtgeving van Rolling Stone. Die stelt dat ‘de akkoordprogressie en het harmonische ritme in Let’s Get It On zo gebruikelijk zijn, dat het beschermen van hun combinatie een ontoelaatbaar monopolie zou geven op een standaard muzikale bouwsteen’.

Dit komt overeen met wat Ed Sheeran eerder zelf zei rondom deze zaak. ,,Deze akkoorden zijn algemeen bekende bouwstenen die al gebruikt werden lang voordat Let’s Get It On geschreven werd, en ze zullen nog lang gebruikt worden nadat wij er niet meer zijn. Ze zitten in het alfabet van een liedjesschrijver, onze gereedschapskist, en zouden er moeten zijn voor iedereen om te gebruiken. Niemand bezit ze of bezit de manier waarop ze gespeeld worden, net zoals niemand de kleur blauw bezit.”

Voor Ed Sheeran is deze kwestie nu nog niet helemaal afgehandeld, want het bedrijf dat een deel van de rechten van Let’s Get It On bezit is een derde rechtszaak begonnen die nog in behandeling moet worden genomen.

