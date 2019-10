Eddie Murphy werkt aan comeback: ook Beverly Hills Cop keert terug

Murphy's carrière raakte begin deze eeuw in het slop na het spelen van talloze ‘komische’ rollen in commerciële en artistieke flops als Norbit en The Haunted Mansion. Toen hij in 2006 tot zijn eigen grote ergernis naast een Oscarbeeldje greep (voor een meer serieuze rol in de musicalfilm Dreamgirls), verdween hij naar de achtergrond.



De 58-jarige Murphy geeft nu in een interview met The Collider aan dat Beverly Hills Cop 4 een feit is. ,,Ja, dat is wat we gaan doen na Coming To America 2 (de première is zomer volgend jaar, red.)", aldus de Amerikaan.



In het eerste deel uit 1984 speelde hij agent Axel Foley die de moord op een goede vriend onderzoekt, maar omdat hijzelf niet in Beverly Hills gestationeerd is, doet hij alsof hij op vakantie is.



Momenteel is Murphy bezig met de promotie van zijn meest recente film: Dolemite Is My Name, een biografische film over komiek Rudy Ray Moore. Die is vanaf 4 oktober te zien op Netflix. In juli vertelde hij in een gesprek met Jerry Seinfeld al dat hij overwoog opnieuw aan stand-upcomedy te gaan doen. Daarvoor moest alles wel ‘perfect zijn’ en moest hij fit worden”, aldus Murphy.