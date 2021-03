Eddy Keur vervangt zieke Ruud de Wild: ‘Ik hoop dat ik hier heel snel weg ben’

Eddy Keur, de tijdelijke vervanger van Ruud de Wild, zei in zijn eerste uitzending van De Wild in de Middag dat hij ‘in hart en liefde bij Ruud’ was. Bij De Wild werd een aantal maanden geleden darmkanker vastgesteld, zo vertelde hij gisteren. De dj wordt daarom de komende maanden vervangen door Keur.

,,Het is zijn programma, laten we dat vooropstellen”, zei Keur. ,,Ik ben dankbaar, ik voel de druk en die is enorm. Dit programma draagt zijn naam en we doen dit uit naam van Ruud.” De radiomaker vergeleek het presenteren van het programma met het lenen van een gloednieuwe auto. ,,Ik moet er heel zuinig op zijn en mag geen krassen op de auto maken. In dit geval een Toyota, denk ik", zei hij, verwijzend naar De Wilds klus als voice-over van het automerk.

Keur vervolgde: ,,Ik hoop dat ik hier heel snel weg ben. Dat betekent namelijk dat Ruud weer op kracht is en hier terug is. We houden van je.” Vervolgens draaide Keur het nummer Better be home soon van Crowded House, dat hij opdroeg aan de presentator van het NPO Radio 2-programma.

Steunbetuigingen

De Wild wordt morgen geopereerd en zat vandaag nog naar de radio te luisteren. Hij mocht vanwege de operatie de hele dag niet eten. Na zijn bekendmaking gisteren werd de populaire dj overladen met steunbetuigingen. ‘Daar ben ik stil van’, reageerde hij vandaag op Instagram. ‘Zoals gezegd had ik het liever niet gedeeld, maar dat lukte niet. Uiteindelijk is eerlijk zijn de beste optie.’



Zijn vriendin Olcay Gulsen gaf aan goed voor hem te gaan zorgen. De Wild steekt zijn liefde niet onder stoelen of banken. ‘Naast de beste chirurg/professor heb ik de liefste, fijnste, knapste, slimste en vooral grappigste naast me. Olcay, jij bent alles wat ik wens. En dat zeggen mensen meestal pas wanneer ze ziek zijn.’

