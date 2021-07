Eddy Zoëy nieuwe presentator Ranking the stars, Paul de Leeuw baalt maar wenst hem succes

updateEddy Zoëy (54) is de nieuwe presentator van het RTL 5-programma Ranking the stars , dat voorheen jarenlang onlosmakelijk was verbonden aan Paul de Leeuw. Die vindt het jammer dat hij de show niet meer kan presenteren, maar wenst Zoëy alle succes, laat zijn manager aan deze site weten.

De Leeuw beëindigde onlangs zijn contract bij de zender en kan het programma daarom niet meer maken. Eddy werd vervolgens gevraagd door RTL. ,,Het voelt een beetje als een penalty nemen in een EK-wedstrijd: dat moet je gewoon doen’’, zegt Zoëy tegen RTL Boulevard. ,,Als het misgaat, zien we het ook wel weer.’’

Eddy heeft nog geen idee hoe hij de schoenen van De Leeuw gaat vullen. ,,Ik kan niet anders dan mezelf zijn. Ik ben gewoon niet Paul de Leeuw. Die man is niet te evenaren, heeft de lach aan zijn broek hangen. De enige overeenkomsten zijn dat ik ook kaal ben en wat dikker wordt’’, grapt hij.

Paul bleef na het ontbinden van zijn contract, een jaar eerder dan gepland, wel losse projecten doen voor RTL. Tot zijn grote teleurstelling mocht hij van de zender echter niet meer Ranking the stars presenteren, stelde hij. RTL ontkende dat en zei dat dit Pauls eigen keuze was. Naar verluidt was hij er ontevreden mee dat de show doorgaat op RTL 5 en niet, zoals eerder wel zou zijn beloofd, verhuist naar RTL 4.

De Leeuw presenteerde het programma al sinds 2006; eerst op NPO 3 en sinds zijn overstap van BNNVara dus op RTL 5. In 2009 werden twee seizoenen gemaakt zonder Paul, toen leidden Sophie Hilbrand en Sander Lantinga de show.

De rechten liggen nu bij RTL. Zoëy heeft zijn collega zelf nog niet gesproken. ,,Ik denk wel dat het een kindje van hem is. (...) Maar in dit geval kan RTL ermee doorgaan en Paul niet. En ik denk dat hij dat jammer vindt, maar hij maakt zijn eigen keuzes daarin en hij zal ook gewoon weer hele toffe dingen gaan doen.’’

Paul had het programma graag willen blijven maken, maar wenst Eddy veel succes en plezier, laat zijn manager weten.

Volgens Eddy, die ook vaak te zien is in Boulevard, was het al langer de bedoeling dat hij meer voor de zender zou gaan doen. ,,Toen kwam corona en ging een aantal dingen niet door. Dit was een hele fijne, het belletje van: als je het wilt, dan kan het.’’ Eddy, ook actief als muzikant, was voorheen ook werkzaam bij BNNVara en maakte onder meer Nu we er toch zijn.

In Ranking the stars, een van oorsprong Japans format, geven BN’ers elkaar een plek op een ranglijst aan de hand van een vraag. Die vraag, zoals ‘wie heeft de meeste partners gehad?’, is ook voorgelegd aan een panel van honderd mensen. De BN’er die de antwoorden van dat panel het best inschat, wint de aflevering.

