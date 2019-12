Edsilia Rombley, Jan Smit en Chantal Janzen presenteren Songfestival

Jan Smit leek vanaf het begin al favoriet voor de presentatieklus. De zanger is al sinds 2011 verbonden aan het liedjesspektakel als commentator en meldde zich van begin af aan al aan. Hij deelt op Instagram een foto met zijn collega-presentatoren. ,,Eindelijk mag het naar buiten. Volgend jaar mag ik met deze prachtige vrouwen presenteer ik het Songfestival.”



Songfestivalbaas Sietse Bakker legt uit dat ze de keuze voor Jan Smit hebben gemaakt, mede vanwege zijn internationale ervaring als artiest. ,,Hij heeft zich al een geweldige ambassadeur van het Eurovisie Songfestival getoond de afgelopen negen jaar als commentator naast Cornald Maas. Jan is ook een vertrouwd gezicht in het selectiecomité, die verantwoordelijk is voor de Nederlandse inzending. Hij is een geweldige man, authentiek en houdt zijn hoofd koel tijdens liveshows. Exact de kwaliteiten die we nodig hebben om persoonlijke interactie te creëren met de artiesten tijdens het festival.”



De naam van Chantal Janzen werd in eerste instantie nog ontkend, omdat ze in dienst is van RTL, maar werkgever Peter van der Vorst gaf eerder al aan haar graag te willen uitlenen. Chantal is simpelweg een van de meest getalenteerde presentatoren van Nederland, stelt Bakker. ,,Hoewel het Songfestival wordt gemaakt door publieke omroep, hebben we gekozen om open te staan voor talent buiten de NPO. We wilden Europa het beste wat Nederland te bieden heeft tonen.”