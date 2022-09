Edson da Graça tekent contract bij RTL

Eerder werd al bekend dat Da Graça komend seizoen in Holland’s Got Talent zit als jurylid. Vanaf 16 september is hij ook te zien als host van het Videoland-programma Matched By Mom.

Bij RTL krijgt Da Graça de kans zich verder te ontwikkelen. ,,Na een aantal jaren voor verschillende omroepen en zenders gewerkt te hebben, voelt dit als de juiste richting”, zegt hij. ,,RTL ziet mijn veelzijdigheid en dat zorgt ervoor dat ik hier alles kwijt kan. Met Hollands Got Talent als start is het echt een droom die uitkomt.”

Peter van der Vorst, directeur Content RTL, raakte vorig jaar onder de indruk van Da Graça toen hij hem aan het werk zag bij een event. ,,Vanaf dat moment zijn we met elkaar in gesprek geraakt. Als stand-upcomedian is hij gewend om te improviseren en mensen aan het lachen te maken, maar hij heeft het ook in zich om serieuze en maatschappelijk betrokken verhalen te vertellen”, zegt hij. Volgens Van der Vorst maakt hem dat ‘breed inzetbaar en een waardevolle toevoeging aan ons team van makers’.

Da Graça maakte bij de publieke omroep onder meer Heel Holland Bakt Kids en Festival van de Liefde. Eerder presenteerde hij onder meer de kinderprogramma’s Willem Wever en Gewoon Bloot.

