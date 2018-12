Edwin Evers grapt in afscheidsuitzending naar opvolger: 'Weet je het zeker?’

Video,,Geniet van alles, gun elkaar wat en wat mij betreft graag tot snel.’’ Met die woorden besloot Radio 538-dj Edwin Evers vanmiddag op zijn typisch nuchtere wijze na 21 jaar de allerlaatste uitzending van zijn hitprogramma Evers Staat Op . Het laatste lied in de show was van Bløf, dat speciaal voor Edwin live in de studio Vreemde wegen zong.

Met een luchtige, maar beladen toespraak van zo’n twintig minuten sloot Evers vanmiddag de twaalf uur durende marathoneditie van zijn programma af. Daarin verwees hij al naar het Bløf-nummer, dat voor hem een speciale betekenis heeft.



,,Ik zie [21 jaar ochtendshow] als een enorme roadtrip, die me op geweldige plekken gebracht heeft’’, sprak hij. ,,Het ware prachtige, bijzondere, indrukwekkende en vaak ook vreemde wegen die mij brachten tot hier. En straks nog verder. Maar nu wil ik graag de auto heel even aan de kant zetten, uitstappen en onwijs gaan genieten van het uitzicht.’’



De dj roemde de collega’s met wie hij het programma al jaren maakte, evenals zijn trouwe luisteraars - onder wie zijn moeder. ,,Een groot geluk dat zij er vandaag bij is’’, zei hij. ,,Ik moet haar wel vanaf maandag elke dag om 06:00 uur bellen, omdat ze niet meer kan kijken of ik aangekomen ben. Maar ik geloof dat we daar uit gaan komen.’’



Evers had ook mooie woorden over voor Frank Dane, die volgende maand het stokje van hem overneemt. ,,Weet je het zeker?’’, grapte hij. ,,Het is vroeg hoor. Je bent het allergrootste talent van de Nederlandse radio, dat ga jij waarmaken, daar heb ik geen enkele twijfel over. Doe gewoon wat je denkt dat goed is, geniet er vooral van. Want het is het allerleukste wat er is.’’

Volledig scherm Edwin Evers © ANP

Eigen straat

In de extra lange uitzending kwamen vandaag talloze BN’ers langs, onder wie Glennis Grace, Gerard Joling, Guus Meeuwis en de broers De Boer. Zelfs premier Mark Rutte was van de partij. ,,Ik denk dat jullie voor heel Nederland de bazen van de ochtend zijn’’, sprak hij lovend. De dj werd bovendien verrast met zijn eigen stuk Hilversum: een straat achter het pand van het radiostation heet sinds vandaag de Evers Staat Op Weg.



Vlak voor zijn slottoespraak draaide Evers het lied Vrienden van de show, waarmee hij afgelopen week werd verrast. Vandaag kwam er nog een klein verrassinkje bij: het nummer is gekozen als de Alarmschijf op Radio 538 voor de komende week en wordt dus extra vaak gedraaid.

Wekker