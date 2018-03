Edwin Evers stopt met ochtendshow

VIDEOEdwin Evers stopt met zijn ochtendshow bij Radio 538. Dat maakte hij vanochtend bekend tijdens zijn ochtendshow Evers staat op . Evers zat ruim 21 jaar in de ochtend, waarvan 18 bij 538. De geruchten over een vertrek circuleerden al enige dagen.

Evers stopt aan het eind van het jaar. Evers noemt het 'de allermoeilijkste beslissing' maar zei met licht trillende stem toe te zijn aan een ander leven en 'iets meer lucht'. ,,De jas begint een beetje te knellen. Ik heb behoefte aan een leven dat iets minder in het teken staat van de klok." Evers gaf onder meer aan meer met muziek te willen doen. Hij heeft ook zijn eigen band, de Edwin Evers Band.

De dj nam het besluit drie weken geleden en had er moeite mee. ,,Ik heb het gevoel dat ik het feestje van mensen verpest. Ik realiseer me dat mijn besluit consequenties heeft, ook voor de mensen met wie ik werk. Maar de beslissing is onvermijdelijk. Aan alle goeie dingen komt een eind. Maar als je een keer stopt, doe het dan als het programma staat als een huis. En dat staat het."

Doorbraak

Evers beleefde zijn grote doorbraak 21 jaar geleden, toen hij voor de KRO in de ochtend ging presenteren op 3FM. Ook toen heette zijn programma al Evers Staat Op. Een landelijke bekendheid werd hij helemaal toen hij imitaties van bijvoorbeeld Frank en Ronald de Boer, Johan Cruijff en Rob de Tuinman op de radio bracht.



Wie Evers opvolgt, is nog niet bekend. ,,Binnenkort maken we bekend wie vanaf volgend jaar de ochtendshow op 538 gaat presenteren", schrijft 538 op haar website. In datzelfde bericht sluit Evers een vervolgcarrière op de radio niet uit: ,,Ik kijk uit naar een ander leven waarin ik hopelijk meer ruimte ga krijgen om me bezig te houden met het schrijven en het maken van muziek voordat ik eventueel zou beginnen aan een nieuw radioavontuur.

Edwin Evers is voor Radio 538 een van de kurken waar de zender op drijft. Hij maakt al vele jaren het best beluisterde radioprogramma van Nederland. Mede daardoor is 538 momenteel de op een na best beluisterde zender van Nederland, na Radio 2.

Evers werd diverse malen onderscheiden voor zijn werk op de radio. Onlangs kreeg hij de oeuvreprijs Gouden Harp omdat hij zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de Nederlandse muziek. Eerder ontving hij de Gouden RadioRing, Zilveren RadioSterren en Marconi Awards.

Impact

,,Edwin Evers is zonder meer de Johan Cruijff van de Nederlandse radio'', zegt John de Mol, eigenaar van Talpa Radio waar 538 onder valt . ,,Edwin heeft aan het begin van deze laatste periode, twee jaar geleden, al aan mij aangegeven dat het waarschijnlijk zijn laatste zou zijn, de impact van een ochtendprogramma op je leven is natuurlijk groot. Hoe jammer ik het ook vind, ik kan hem alleen maar dankbaar zijn voor alle energie die hij de luisteraars van 538 heeft gegeven.''

Quote Hoe jammer ik het ook vind, ik kan hem alleen maar dankbaar zijn voor alle energie die hij de luisteraars van 538 heeft gegeven John de Mol

Volgens radio-dj Erik de Zwart is Evers 'de onbetwiste koning van de ochtend' en heeft hij 'de allerbelangrijkste positie in radioland'. ,,Dat komt door zijn gedrevenheid, zijn humor en zijn vermogen om de zaken net iets anders te benaderen. Edwin is echt van uitzonderlijke klasse."

De komende maanden zal er tussen radiozenders 'een ware oorlog' uitbreken om de nummer 1 positie in de ochtend, denkt De Zwart. Als opvolger van Evers tipt hij Coen en Sander, die nu bij 538 in de middag zitten, of 'een grote naam van buiten'. Gerard Ekdom? ,,Het kan iedereen zijn. John de Mol koopt alles."

Luisteraars reageren ontzet en bedroefd op de aankondiging van de dj. 'Een week zonder Edwin Evers is al lang', schrijft een van hen. Meer reacties vanuit de showbizzwereld lees je hier.

Coen Swijnenberg on Twitter Het grootste radionieuws sinds tijden: Edwin Evers stopt eind 2018 na 21 (!!) jaar in de ochtend te hebben gezeten. Ik kan geloof ik nog niet bevatten dat dit echt gaat gebeuren. Gelukkig hebben we bij Radio 538 nog het hele jaar om een plek voor z'n standbeeld te zoeken...