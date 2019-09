Een aflevering om te janken

HONGER

Honger? Waar dan? Bij wie dan? Dag tien alweer en niemand zanikt of zeurt om eten. Ik zie op Catanhawan (kamp Noord) kokosnoten, bananen, zelfs aubergines. Hugo kon zomaar een sterrenmaaltijd bereiden. Dat was smikkelen, smullen en schransen. Waar is het afzien? Het lijden? Ruzies om eten! Dit is toch Robinson?



Ik snap dat de kandidaten niet net als Robinson Crusoë in 1659 hun eigen rijst moeten verbouwen, maar deze verwennerij is ook weer overdreven. Hugo en zijn maatje Frank keken bovendien hun ogen uit op dat nieuwe eiland met ‘twee stranden, helder water, veel ruimte en licht’. Alleen een flesje chablis en een muziekje ontbraken eigenlijk nog. En Thomas Berge natuurlijk ook. Die zit in het andere kamp, maar had uitstekend gepast op dit Bounty-eiland. Vanwege zijn looks, zijn haar en het meest opvallende: zijn stralend witte tanden. Hoe kan dat? Heeft de zanger soms een tube tandpasta meegesmokkeld?