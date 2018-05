Een boom en boze buren, leuker wordt het niet op tv

angela kijkt tvJournaliste Angela de Jong schrijft vijf keer per week een column over wat haar opvalt op televisie.

Een uit de kluiten gewassen boom. Twee buren met een verbeten trek om de mond. En een rechter die op Engelse countrylaarzen - van die bruine stampers die bij het uniform van Gooise hondenbezitters horen - door de tuin banjert. Als tv-kijker weet je dan: ik zit gebeiteld. Afgelopen dagen was het maar liefst dubbel feest. Maandag in Mr. Frank Visser doet uitspraak op SBS 6, dinsdag in De Rijdende Rechter Wordt Vervolgd op NPO 1.

Mr. Visser en Viktor Brand verdiepten zich in een witte paardenkastanje die symbool stond voor 30 jaar haat en nijd tussen twee buurvrouwen. De één deed me denken aan de deftige buuf uit de Flodder-films, de ander was een wat volkser type met het hart op de tong. En dat alles in een woonwijk waar de woningen op en in elkaar staan.

De volksere had uiteindelijk de handdoek in de ring gegooid, haar huis te koop gezet en de biezen gepakt. Maar dat weerhield de keurige er niet van om toch te blijven doordrammen over die boom. Terwijl die boom natuurlijk niet het echte probleem was. Zoals burenruzies in de kern nooit om bovenmatige kastanjes, overhangende coniferen, scheve schuttingen of verkeerd geparkeerde auto’s gaan, maar simpelweg om macht.

Dat was ook zonneklaar in De Rijdende Rechter Wordt Vervolgd. Twee buren woonden helemaal vrij tussen eindeloze weilanden, maar toch was er gedoe over een stel eiken en de beukenhaag. Hier had mr. John Reid al eerder uitspraak gedaan en ging presentatrice Jetske van den Elsen poolshoogte nemen of die werd uitgevoerd. Hoe toevallig: bij de ene buurman maakten de professionele snoeiers zich net klaar om de eik in te klimmen, de andere buurman ging juist op pad om de haag onder handen te nemen.