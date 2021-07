Een extra journaal bij Gods gratie, want Limburg is natuurlijk geen Amsterdam

Terwijl ik me woensdag tijdens Op1 door 43 houtje-touwtje beeldbelletjes met bestuurders en bewoners van het getroffen Limburg heen worstelde - ‘sorry, de verbinding is heel slecht, kunt u het nog een keer zeggen?’ - speelde één gedachte door mijn hoofd. Als het Leidseplein onder water had gestaan en er een wijk van Amsterdam geëvacueerd dreigde te worden omdat een bassin in het Vondelpark op doorbreken stond, dan hadden we allang drie thema-avonden gehad op de nationale zenders. Ook was er een Open het Dorp-achtige actie aangekondigd om geld in te zamelen voor de gedupeerden.