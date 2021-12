Een grap en toch binnen op 611 in de Top 2000: ‘Dit hadden wij ook niet verwacht’

Het lied hoort bij de vijf hoogste binnenkomers in de Top 2000 en toch is de kans groot dat Stapelgek van Bankzitters u niets zegt. Het lied van het YouTube-collectief van vijf vrienden verscheen in januari van dit jaar en werd mede een hit omdat allerlei jongeren het op TikTok gebruikten. Niet slecht voor een parodie, vindt ook Raoul de Graaf (27) van Bankzitters, die met hun filmpjes normaal een mannelijk publiek van 13 jaar en ouder trekken. ,,We wilden gewoon voor de grap een fout boybandnummer maken, zo één waar ook Justin Timberlake in voor had kunnen komen. Dat is gelukt.’’