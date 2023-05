Een jaar na de dood van Taylor Hawkins: Josh Freese achter de drums bij Foo Fighters

Josh Freese is zondag drummer tijdens de speciale livestream van de Amerikaanse band Foo Fighters. Vooraf werd al veel gespeculeerd over wie er zou drummen tijdens de gratis te bekijken show, die dient als opwarmertje voor het nieuwe album van de band rond Dave Grohl.

But Here We Are, dat op 2 juni uitkomt, is het eerste nieuwe album van Foo Fighters sinds de dood van drummer Taylor Hawkins vorig jaar maart. Een vervanger voor Hawkins was nog niet bekend. Aan het begin van de livestream haalde de band een geintje uit met de kijkers. Verschillende bekende drummers kwamen in de livestream voorbij, waaronder Chad Smith en Tommy Lee. Uiteindelijk sprong het beeld naar Josh Freese, die de overige bandleden overtuigde om te beginnen met spelen.

Met de livestream lijkt Foo Fighters te bevestigen dat Freese meegaat als drummer op de aanstaande tour van de band. Freese was eerder onder meer drummer van The Vandals, Guns N’ Roses en Nine Inch Nails. De komende weken speelt de band een aantal shows in de Verenigde Staten en in juni staat de band onder meer op de Duitse festivals Rock am Ring en Rock im Park.

Hawkins overleed in maart 2022 onverwacht op 50-jarige leeftijd. Hij stierf in een hotel toen de band op Zuid-Amerikaanse tournee was. De officiële doodsoorzaak was een hartstilstand. In het bloed van de wereldberoemde drummer werden wel sporen van cannabis, opiaten en antidepressiva gevonden. De band annuleerde de resterende optredens van hun tour. In september 2022 traden Foo Fighters voor het eerst weer op tijdens twee benefietconcerten die ter ere van Hawkins werden georganiseerd. De drummer zat sinds 1997 - enkele jaren na de oprichting - bij Foo Fighters.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over Show & Entertainment: