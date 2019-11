Een kijkje in de wereld van reality-tv: ‘spotter’ legt wurgcontract en draaiboek bloot

De cast van het in 2016 door RTL 5 uitgezonden Oh oh daar gaan we weer kon zich na het zetten van een handtekening onder de deelnemersovereenkomst maar beter aan de wensen van producent Warner houden. Een stevige boete lag anders in het verschiet.



‘De deelnemer is zich er bewust van dat een actieve houding en nauwe samenwerking met producent is vereist’, is te lezen in het contract dat in handen is van deze krant. Het programma, waarin een groep Hagenezen werd gevolgd tijdens een vakantie op Mallorca, was een vervolg op de tv-kraker Oh oh Cherso.



‘Indien deelnemer de verplichtingen (…) niet of volledig nakomt, verbeurt hij zonder nadere aanzegging door producent een direct opeisbare boete van 25.000 (…) te vorderen.’ En even verderop: ‘Deelnemer is zich ervan bewust dat hij gedurende de productieperiode een beperkte bewegingsvrijheid en/of privacy heeft en gaat hiermee uitdrukkelijk akkoord. De deelnemer zal zich houden aan de programmaregels en zal ter zake aanwijzingen, richtlijnen of opdrachten van producent of door producent aangewezen derden opvolgen.’



Er zijn meer regels: niet praten met de pers bijvoorbeeld. Kandidaten moesten daarnaast afstand doen van hun recht op verzet tegen het op tv uitgezonden eindresultaat en gaven toestemming dat alles eindeloos kan worden herhaald. Niet alleen moet de deelnemer denken aan de ‘reputatie’ van productiehuis Warner, ook aan die van zender RTL.