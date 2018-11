Een non die ‘welkom in de hel’ zegt kan bij mij niet meer kapot

Het kan natuurlijk zijn dat u woensdagavond Bad Habits, Holy Orders NL links liet liggen omdat u geen zin had in de zoveelste show rond een stel Barbie-klonen, van wie het aantal cc aan siliconenimplantaten en lipfillers hun IQ ruimschoots overtreft. Dat snap ik. Maar ik ga u toch een reden geven om dat besluit te heroverwegen: de nonnen, die zonder twijfel de sterren van de serie zijn.



Het uitgangspunt van het van origine Britse format is namelijk dat een stel notoire feestbeesten – denk aan een instagramdiva, een glamourmodel, een danseres - een week in een klooster logeren om uit te vinden wie ze eigenlijk zijn zonder drank, mannen en telefoon en iets te leren over het leven. Dat ze bij een stel nonnen aanbelden was de eerste schok. Gezien de grote hoeveelheid glitterjurkjes en stilettohakken in hun koffer, hadden ze de heilige overtuiging het vliegtuig naar Ibiza te pakken.