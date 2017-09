vincent luistertCabaretier Vincent Bijlo schrijft drie keer per week een column over wat hem opvalt op de radio.

We zitten, dat weet vrijwel niemand, maar toch is het zo, midden in de week van Slotstad RTV, Roulette FM, Drechtstad FM, Klokradio, Hos Haaren, LekWaalFM, LOM Radio, Omroep Berg en Dal, Omroep Drimmelen, Radio Hoeksche Waard, SALTO Amsterdam, UStad RTV Utrecht, OPEN Rotterdam, OOG Radio Groningen, Radio Rucphen FM, Ros Radio Zundert, RTV Totaal voor Maas en Waal en nog zo’n 240 stations. Het is Week van de Lokale Omroep. Er werken bij die omroepen 20.000 vrijwilligers die per week ongeveer 45.000 uur radio en 5.000 uur televisie maken.

Gistermiddag heb ik, via de handige app MyTuner, op mijn telefoon een reis door Nederland gemaakt via de lokale radio. Ik hoorde veel mannen die in mobieltjes langs de lijn stonden te schreeuwen en het plaatselijke voetbal versloegen alsof het de Champions League betrof. Ik luister daar graag naar, je hoort betrokken, gedreven mensen die ‘gewoon maar wat doen’ en dat doen ze soms heel erg goed. Af en toe is het ook zeer krukkig, waardoor het lijkt alsof er een man of 60 op het veld staat.

Op Studio040, voor de stedelijke regio Eindhoven, stuitte ik tijdens de wedstrijd Heerenveen-PSV op verslaggever Luc van de Braak, of Luuk van den Braak, ik heb geen idee hoe je zijn naam schrijft, dat heb je met radio. In ieder geval, ik heb nog nooit op een lokale zender zo’n goede verslaggever gehoord. Zijn wedstrijdverslag loopt goed door, er zit een flow in. Hij is licht partijdig, uiteraard, dat mag, maar zeer kritisch op ‘zijn’ PSV. Want PSV was slap, ongeïnspireerd en te laat. Goede lokale radio, alleen jammer van de plaatjes er steeds tussendoor. Deze Luuk of Luc kan moeiteloos de wedstrijd integraal verslaan.

Lokale omroepen doen uiteraard veel meer dan sport. Ze zijn van groot belang voor de plaatselijke nieuwsvoorziening. Ze hebben een zogenaamde waakhondfunctie. Op petities.nl staat een petitie die de regering en de Tweede Kamer oproept om structureel 30 miljoen per jaar extra voor de lokale omroepen uit te trekken. Ze zijn onmisbaar, zeker nu lokale kranten steeds minder aandacht besteden aan plaatselijke politiek. Dinsdag wordt de petitie in Den Haag aan Tweede Kamerleden overhandigd. Het zou goed zijn als Luuk of Luc dit event voor Studio040 in PSV-stijl zou verslaan.