Een sneer naar Will Smith, een Elvisimitatie en tranen van geluk: dit waren de Golden Globes

Steven Spielbergs The Fabelmans en de donkere komedie The Banshees of Inisherin hebben bij de 80ste Golden Globe Awards de twee belangrijkste prijzen in de wacht gesleept. Daarnaast wist The Banshees nog twee beeldjes te winnen en was daarmee is de grote winnaar van de avond. Wat verder opviel tijdens de prijzenregen: een Elvisimitatie en een sneer naar de klap van Will Smith op de Oscars.

The Fabelmans, gebaseerd op de tienerjaren van Spielberg, werd uitgeroepen tot beste drama, The Banshees, het verhaal van ruziënde vrienden op een Iers eiland, won de prijs voor beste komedie. Hoofdrolspeler Colin Farrell werd tot beste acteur gekozen en schrijver-regisseur Martin McDonagh won de categorie scenario. De Ierse film was genomineerd voor acht beeldjes en wist er zo drie te winnen. De Golden Globes zijn vaak een graadmeter voor de uitreiking van de Oscars in maart.

De Golden Globes waren na een jaar afwezigheid wegens kritiek op het gebrek aan diversiteit, weer terug op televisie. Ook Hollywoodsterren vonden hun weg terug naar de uitreiking nu er veranderingen zijn doorgevoerd in de organisatie. Inmiddels is volgens de organisatie 52 procent van de mensen die mogen stemmen vrouw en is in totaal 51,5 procent van de stemmers ‘raciaal en etnisch divers’. Onder de tweehonderd stemmers zitten ook meerdere personen met een lhbti-achtergrond, aldus de Hollywood Foreign Press Association (HFPA).

Volledig scherm Presentator Jerrod Carmichael © AP

Komiek en presentator Jerrod Carmichael kon het niet nalaten de show te openen met de opmerking: ,,Jullie snappen wel waarom ik hier sta. Omdat ik zwart ben. De ene dag zet je thuis muntthee. De volgende dag word je uitgenodigd om het zwarte gezicht te zijn van een omstreden blanke organisatie”, zei hij. ,,Ik kan niet zeggen dat de HFPA een racistische organisatie was, maar ze hadden geen enkel zwart lid totdat George Floyd stierf.”

Carmichael kon het tussen de uitreikingen door niet laten om een sneer uit te halen naar Will Smith en de klap die hij gaf op de Oscars. Toen de show weer begon na een reclameblok zei hij dat er intussen een prijs werd uitgereikt aan Will Smith: de award voor ‘Beste weergave van mannelijkheid op televisie’.

Beste acteurs

De prijzen voor beste acteur en actrice in een dramafilm gingen naar Cate Blanchett en Austin Butler. Blanchett kreeg haar prijs voor haar rol in Tar, Butler voor zijn rol in Elvis. Twitter ontplofte toen Butler de de prijs ontving, omdat het wel leek wel alsof Elvis himself een speech hield. Butler hield de legendarische stem aan en eindigde zijn toespraak met de belofte dat hij voor altijd van Elvis zou houden. Michelle Yeoh won de prijs voor beste actrice voor haar rol in Everything Everywhere All at Once.

Volledig scherm Austin Butler sprak met zijn Elvisstem toen hij het beeldje voor beste acteur in ontvangst nam. © via REUTERS

Zendaya won een Golden Globe in de categorie beste actrice in een dramaserie, voor haar rol in Euphoria. Kevin Costner kreeg de tegenhanger van de prijs voor zijn rol in Yellowstone. De prijs voor beste acteur in een musical- of komedieserie ging naar Jeremy Allen White voor zijn rol in The Bear. Quinta Brunson kreeg de vrouwelijke tegenhanger voor haar rol in Abbott Elementary.

De populaire serie The White Lotus kreeg twee Globes mee naar huis. Eentje ging naar actrice Jennifer Coolidge (60) voor beste vrouwelijke bijrol in een miniserie, haar eerste Globe ooit. Met een lach en een traan nam ze award in ontvangst. Haar ogen blonken toen ze Ryan Murphy bedankte, volgens haar is de filmmaker één van de vijf mensen die haar al twintig jaar in de branche houdt.

Beste bijrol

De prijzen voor beste bijrol in een film gingen naar Ke Huy Quan voor zijn rol in Everything Everywhere All at Once en Angela Bassett voor haar rol in Black Panther: Wakanda Forever. De Golden Globes in de categorieën beste mannelijke en vrouwelijke bijrol in een serie gingen naar Tyler James Williams, voor zijn rol in Abbott Elementary, en Julia Garner voor haar rol in Ozark.

Volledig scherm Julia Garner voor een prijs voor haar rol in Ozark. © Getty Images

Eddie Murphy, die onder meer te zien was in het satirische tv-programma Saturday Night Live en de films Beverly Hills Cop, The Nutty Professor en 48 Hours, won dit jaar de oeuvreprijs Cecil B. DeMille Award. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan iemand die een ‘buitengewone bijdrage’ heeft geleverd aan de film- en entertainmentwereld en ging eerder naar onder anderen Tom Hanks, Jane Fonda en Oprah Winfrey.

De Belgisch-Nederlands-Franse film Close heeft naast een Golden Globe gegrepen. De film, geregisseerd door de Belgische Lukas Dhont, wist de nominatie in de categorie beste niet-Engelstalige film niet te verzilveren. De prijs ging naar de film Argentina, 1985. De laatste keer dat een Nederlandse film een van de prestigieuze filmprijzen wist te winnen was in 1987. Toen won de film De aanslag, gebaseerd op het gelijknamige boek van Harry Mulisch.

Dit zijn alle winnaars van de Golden Globes: Beste film - drama: ‘The Fabelmans’ Beste film - musical of komedie: ‘The Banshees of Inisherin’ Beste tv-serie - drama: ‘House of the Dragon’ Beste tv-serie - musical of komedie: ‘Abbott Elementary’ Beste beperkte serie, anthologiereeks of tv-film: ‘The White Lotus: Sicily’ Beste acteur in een tv-serie: Kevin Costner in ‘Yellowstone’ Beste acteur in een beperkte serie of tv-film: Evan Peters in ‘Monster: The Jeffrey Dahmer Story’ Beste actrice in een beperkte serie of tv-film: Amanda Seyfried in ‘The Dropout’ Beste actrice in een bijrol in een beperkte serie of tv-film: Jennifer Coolidge in ‘The White Lotus’ Beste mannelijke bijrol in een beperkte serie of tv-film: Paul Walter Hauser in ‘Black Bird’ Beste scenario: Martin McDonagh met ‘The Banshees of Inisherin’ Beste regisseur: Steven Spielberg met ‘The Fabelmans’ Beste niet-Engelstalige film: ‘Argentina, 1985' Beste actrice - drama: Cate Blanchett in ‘Tár’ Beste actrice in een bijrol in een tv-serie: Julia Garner in ‘Ozark’ Beste mannelijke bijrol: Ke Huy Quan in ‘Everything Everywhere All at Once’ Beste vrouwelijke bijrol: Angela Bassett in ‘Black Panther: Wakanda Forever’ Beste mannelijke bijrol in een tv-serie: Tyler James Williams in ‘Abbott Elementary’ Beste originele score: Justin Hurwitz in ‘Babylon’ Beste originele nummer: Sipligunj van ‘RRR’ Beste acteur in een tv-serie - musical of komedie: Jeremy Allen White in ‘The Bear’ Beste actrice in een tv-serie – musical of komedie: Quinta Brunson in ‘Abbott Elementary’ Beste acteur - musical of komedie: Colin Farrell in ‘The Banshees of Inisherin’ Beste actrice - musical of komedie: Michelle Yeoh in ‘Everything Everywhere All at Once’ Beste animatiefilm: Guillermo del Toro’s ‘Pinocchio’ Beste acteur - drama: Austin Butler in ‘Elvis’ Beste actrice in een tv-serie - drama: Zendaya in ‘Euphoria’