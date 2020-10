Een transgender als Jezus in The Passion? KRO-NCRV verkeert duidelijk in een crisis

Marie Verhulst in de spotlights met Samson: ‘Vroeger draaide het om mijn vader en nu om mij’

3 oktober Als klein meisje genoot Marie Verhulst (25) met volle teugen van de shows van haar vader. Nu neemt de dochter van de Vlaamse mediamagnaat Gert Verhulst het stokje over en is ze vanaf 5 oktober zelf te zien in de herboren en verfrissende versie van Samson & Gert: Samson & Marie. ,,Ik heb mijn vader mensen zien gelukkig zien maken, ik hoop dat ik dat ook voor elkaar krijg.”