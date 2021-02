Een Utrechts woonwagenmeisje werd musicalster: Antje Monteiro zet haar levensverhaal op papier

In haar deze week gepresenteerde autobiografie ‘...EN DOOR’ noteert ze (paginagroot) onder meer dit citaat: ,,Het gaat er niet om dat je onderuit gaat, dat doen we allemaal. Het gaat erom dat je opstaat.’’ Het is slechts één van de vele spreuken en tegeltjeswijsheden waarmee ze haar op schrift gestelde levensverhaal doorspekt. Antje Monteiro (51): ,,Ze noemen me El Positivo en dat is ook niet voor niks. Dat is wie ik ben, hoe ik in het leven sta. Het is wat het leven mij heeft geleerd. Wat er ook gebeurt, tegenslag hoeft je geluk niet in de weg te staan.’’