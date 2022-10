Een van grootste Italiaanse mysteries wordt een Netflix-documentaire

De theorieën over die ontvoering lopen uiteen. Andrea Purgatori, onderzoeksjournalist en ook een van de hoofdpersonen in de Netflix-reeks, is overtuigd van de internationale theorie. Op het terras van een Romeins café - ook daar is de cupolone van de Sint Pieter zichtbaar als een eeuwige schaduw over de stad en dit verhaal - legt hij uit wat de Poolse vakbond Solidarinosc, de Italiaanse maffia en een Amerikaanse kardinaal te maken hebben met een 15-jarig meisje uit Vaticaanstad.



,,Paus Johannes Paulus II en president Reagan hadden een gezamenlijk doel, de Sovjet-Unie ontmantelen”, vertelt Purgatori, die de zaak al sinds 1983 volgt. Daarbij was alles geoorloofd, zelfs via de Vaticaanse bank wit gewassen maffiageld doorsluizen naar het Oostblok. ,,De Vaticaanse bank, onder leiding van de Amerikaanse kardinaal Paul Marcinkus, deed zaken met de grootste private bank van Italië, de Banco Ambrosiano. Toen die bank failliet ging was er 1200 miljard lire verdwenen (zo’n 18 miljard euro, red.), waaronder ook veel maffiageld. Emanuela is ingezet als drukmiddel.”



Over dat laatste zijn journalist Purgatori en Emanuela’s broer Pietro het eens, al is de reden van de afpersing een andere. ,,Binnen het Vaticaan zijn verschillende facties en de ene factie weet iets over de andere, en daarvoor is Emanuela gebruikt”, is Pietro’s overtuiging.