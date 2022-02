Een vegan bakker en zeven nationaliteiten: dit zijn de tien nieuwe deelnemers van Heel Holland Bakt

Tien nieuwe thuisbakkers kruisen de deegrollers in het negende seizoen van Heel Holland Bakt . Een van hen is een vegan bakker en daarnaast dingt een glutenvrije bakker mee naar de prijs. In totaal doen er zeven nationaliteiten mee. Ze strijden vanaf 12 maart tegen elkaar om de titel ‘beste thuisbakker’.

De tien thuisbakkers van het negende seizoen zijn Enzo (Amsterdam), Inge (Roden), Juliaan (Spakenburg), Lynn (Echtenerbrug), Marieke (Wekerom), Mary (Rijswijk), Siham (Gouda), Tom (Heeze), Yannis (Amsterdam) en Zeinab (Nijmegen). Meerdere bakker bakken dit jaar met een extra uitdaging: ze bakken bijvoorbeeld vegan of glutenvrij.

Enzo (30) komt oorspronkelijk uit Frankrijk en kwam op zijn zevende naar Nederland. Met een Franse vader en Britse moeder is het bakken hem met de paplepel ingegoten, laat Omroep Max weten. Enzo’s eerste woordje als baby was: gateau, ofwel, taart. De 60-jarige Inge -de Nederlandse Betty Boop volgens Max - houdt van friemelen en fröbelen en maakt dan ook graag kleine patisserie-achtige baksels. De 32-jarige Juliaan kan sinds een aantal jaar niet meer goed ruiken, maar hij beleeft enorm veel plezier aan het bakken en het geeft hem rust.

De zwangere Lynn (26) staat het allerliefste in haar roze keuken om een lekkere slagroomtaart te maken. Marieke (52) is door haar zoon opgegeven voor HHB. Ze bakte haar eerste taart samen met haar moeder. De 45-jarige Mary komt oorspronkelijk uit Schotland en is een echte allround bakker. Hoe secuur ze is in haar werk, zo rommelig kan ze soms zijn in de keuken, merkt Omroep Max. De 33-jarige Siham heeft haar liefde voor bakken meegekregen uit de Marokkaanse cultuur waar veel wordt gekookt. Het is voor haar belangrijk dat haar creatie er precies uitziet zoals ze dit in haar hoofd had.

Lekkernijen

Tom (46), die 17 jaar geleden naar Nederland kwam uit België voor de liefde, noemt zichzelf een rustieke en minimalistische bakker, waarbij smaak het belangrijkste is. De 48-jarige Griekse Yannis woont inmiddels al meer dan 10 jaar in Nederland. Toen hij hier net kwam wonen, kon hij nergens echt goede Griekse lekkernijen vinden, dus is hij zelf maar aan het bakken geslagen. Talenwonder Zeinab (25) - ze spreekt Russisch, Kazachs, Nederlands, Duits, Arabisch en Engels - is een creatieve bakker. Een taart zonder decoratie is voor haar niet af.

De tien moeten zoals gewoonlijk weer indruk maken op Janny van der Heijden en Robèrt van Beckhoven. André van Duin is opnieuw te zien als presentator. De eerste aflevering staat in het teken van cake. Op het menu staat een slagroomtaart, roze koeken en een spekstakelstuk met madeleines.

Het nieuwe seizoen is te zien op zaterdagavond, in plaats van op de zondagavond die bakfans gewend zijn. Eerder werd al bekend dat de serie pas in het voorjaar zou starten in plaats van in december.

