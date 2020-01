Eens per jaar wél dat decolleté: sterren maken zich op voor Musical Awards

Sterrenstylist Tommy Driessen lijkt de rust zelve aan de telefoon, een dag voor het grote gala in het RAI Theater in Amsterdam. En dat terwijl hij de kleding verzorgt voor de opening, een paar mensen die awards uitreiken én wat genomineerden. In totaal is Driessen verantwoordelijk voor de styling van zo’n tachtig mensen, onder wie een aantal mannen.



,,Ach, na zoveel jaar ervaring”, klinkt het nuchter. ,,Alles zit in mijn hoofd: wie wat aan moet, wat de uitstraling moet zijn, wat nodig is om te zorgen dat niemand op elkaar lijkt op de rode loper, want dat moet je zien te voorkomen.”



Al wekenlang is de stylist in de weer met de Musical Awards. Speuren naar vintagejurken waar hij ‘iets tofs’ mee kan doen. Kijken of er in zijn eigen collectie nog een jurk zit waarin niet eerder een BN’er op een rode loper verscheen. Buurten bij designers of die nog interessante robes willen uitlenen. ,,Of is het nodig dat ik zelf nog iets ontwerp?”



Vandaag staat er een heel team van hem klaar achter de schermen in de RAI om het ballet op te doffen dat te zien is op het podium. En ook de talenten die de opening van de show doen, zijn gestyled door Driessen en zijn team. De jurken van de uitreikers hangen klaar in het theater. ,,Die komen zo wat eerder naar de RAI, waar ze worden gemake-upt en aangekleed.”