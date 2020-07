Eerbetoon aan Antonie Kamerling knalt Top 40 binnen

Dit is het overzicht van de belangrijkste verschuivingen in de Top 40 van week 31. In de lijst zien we 3 binnenkomers, 3 zittenblijvers, 13 stijgers en 21 zakkers.

BLINDING LIGHTS- The Weeknd

Met Blinding Lights staat The Weeknd bij de 4 grootste Top 40-hits aller tijden. Met nu 34 weken in de Top 40 is het ook nog eens de langst genoteerde hit van het jaar geworden. Deze week lijkt dan wel meteen ook de laatste te worden want Blinding Lights zakt naar nummer 40.

WHAT’S LOVE GOT TO DO WITH IT- Kygo x Tina Turner

Bijna 21 jaar geleden stond Tina Turner voor het laatst in de Top 40 maar met de hulp van Kygo keert ze deze week terug. Meteen levert het haar ook een bijzonder record op want ze wordt de zangeres met de hoogste leeftijd in de Top 40. Tina, of beter… mevrouw Turner, is namelijk al 80 jaar. Dat maakt haar trouwens niet de oudste Top 40-artiest ooit – dat is Tony Bennett die in 2011 op 85-jarige leeftijd in de Top 40 stond. What’s Love Got To Do With It is nieuw op nummer 35.

MIJ NIET EENS GEZIEN- Kris Kross Amsterdam & Lil Kleine & Yade Lauren

De hit van Kygo is niet de enige remake die we bij de binnenkomers zien want Kris Kross Amsterdam heeft een eerdere nummer 1-hit van een nieuwe jas voorzien. Het trio schakelde Lil Kleine en Yade Lauren in om Toen Ik Je Zag uit 1997 op te nemen. Daarmee stond Hero dat jaar vijf weken op nummer 1. De nieuwe versie is een eerbetoon aan Antonie Kamerling die bijna tien jaar geleden op 44-jarige leeftijd overleed. Mij Niet Eens Gezien is de hoogste van drie binnenkomers op nummer 28.

SAVAGE LOVE (LAXED – SIREN BEAT)- Jawsh 685 & Jason Derulo

Harry Styles is vanaf nu de tweede One Directioner met een top 3-hit… Zayn was de eerste en nu klimt Watermelon Sugar een plekje naar nummer 3. Na 5 weken op 1 zakken Conkarah en Shaggy een plaats en staat Banana op nummer 2. Savage Love van Jawsh 685 en Jason Derulo is de nieuwe nummer 1 van Nederland. Met Jawsh 685 staat er voor het eerst een act uit Nieuw Zeeland op nummer 1. Voor Jason Derulo is Savage Love zijn 19e Top 40-hit en de eerste die de hitlijst weet aan te voeren. Savage Love is de 799e nummer 1-hit in de Top 40.

