Eerbetoon aan prins Philip op foto van jarige George (8)

18 juli Popster Camila Cabello (24), bekend van hits als Havana en Señorita, heeft in korte tijd miljoenen kijkers getrokken met een video waarin ze een vuist maakt tegen bodyshamers. De zangeres betrapte zichzelf op twijfels toen ze in een sport-bh ging hardlopen, maar bedacht zich dat het onzin is om ‘strijd’ te voeren met je lijf. ,,Wij zijn echte vrouwen, met rondingen, cellulitis, striae en vet.”