Eerst de song, de film volgt vanzelf

De hoofdpersoon in de sociale komedie Blinded by The Light, binnenkort te zien in de Nederlandse bioscoop, gelooft heilig in de helende kracht van de woorden van Bruce Springsteen. De biografische teksten van diens vroege werk (The River, Darkness on The Edge of Town, Born in The USA) zijn voor de Pakistaanse tiener in het Engelse Luton Town een soort evangelie dat hem steun geeft om te overleven in het asociale Engeland van premier Margaret Thatcher.



Blinded by The Light, geschreven door Springsteen maar bekend geworden in de versie van Manfred Mann, is een recent voorbeeld van hoe popsongs een film een extra dimensie geven. De film van regisseur Gurinder Chadha (bekend van de vrouwenvoetbalfilm Bend it Like Beckham) geeft de overbekende hits een dramatische betekenis die een andere functie heeft dan de biografische speelfilms over Freddie Mercury (Bohemian Rhapsody) en Elton John (Rocketman), waarin de door hun gecomponeerde muziek hun respectievelijke carrières weergeeft.



Weer een andere benadering is de aanstaande kersthit Last Christmas die zijn oorsprong vindt in de door George Michael geschreven song van Wham! uit 1984. Hoofdrolspeler en Oscarwinnares Emma Thompson schreef het scenario. Zij gebruikte de woorden van Michael als basis voor een plot om een aandoenlijke liefdesgeschiedenis te vertellen.



Het nummer is niet bepaald een favoriet van Thompson. ,,Geen sprake van, het is mij te klef’’, zei Thompson daarover op de set van Last Christmas. ,,Geef mij maar The Clash. Ik houd van meer stevige muziek. De tekst van Last Christmas sprak mij wel aan. Een paar zinnen uit het lied bracht mij op het idee voor deze film. Het is een romantisch drama, maar er zitten ook scherpe kantjes aan. Natuurlijk hoop ik dat onze film profiteert van de bekendheid van dit nummer. Het zou wel heel naïef zijn om dat niet te denken.’’