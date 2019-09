Eerste aflevering Boer Zoekt Vrouw met boer Ronald (37) uit Terwolde trekt 2,6 miljoen kijkers

Het was de grote vraag vooraf: wat zou Expeditie Robinson doen tegenover de voorstelronde van de boeren in Boer Zoekt Vrouw? Het lijkt erop dat het publiek voor de twee kijkcijferknallers behoorlijk verdeeld is, want allebei noteren ze ‘gewoon’ topcijfers. Boer Zoekt Vrouw levert wat publiek in ten opzichte van de kick-off van de vorige reeks - toen wist Yvon Jaspers 2,9 miljoen kijkers naar NPO 1 te lokken -, maar met 2,6 miljoen belangstellenden blijft de boerendatingshow een kijkcijferkanon van formaat.



Ook Expeditie Robinson kende een voorstelaflevering, hierin was slechts één proef te zien. De kandidaten werden na de eerste strijd verdeeld in drie groepen en naar Kamp Noord, Kamp Zuid en Duivelseiland gestuurd. Een afvaller was er nog niet.



Het twintigste seizoen is voor het eerst te zien op RTL 4 - voorheen werd het programma uitgezonden op donderdagavond op RTL 5- en trok meteen een miljoenenpubliek naar die zender. Met 1,6 miljoen kijkers behaalde de spelshow gepresenteerd door Nicolette Kluijver en Kaj Gorgels nog hogere cijfers dan voorheen op de zusterzender. Afgelopen seizoen keken er nog 1,3 miljoen kijkers naar de openingsaflevering van de expeditie.