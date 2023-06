Eerste beelden nieuwe documentaire van Humberto Tan

Hoofdrol­spe­ler in viraal filmpje met gravin Eloise: ‘Toen ze zó tekeerging, wist ik dat het goud was’

De verbale uitbarsting van Eloise van Oranje leverde haar veel complimenten op. Het nichtje van koning Willem-Alexander riep op een terras een man tot de orde na racistische uitspraken. De aanleiding bleek in scene gezet voor het programma In your face. De makers konden hun ogen niet geloven: ,,Zo’n keurige dame die zo fel wordt...”