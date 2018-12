Eerste dag Serious Request levert vier ton op

video Uitspraken De Mol over The Voice irriteren RTL

16:54 RTL reageert geprikkeld op de uitlatingen van John de Mol gisteravond in Pauw. De mediamagnaat vertelde in het discussieprogramma dat hij bezig is om The Voice of Holland weg te halen bij RTL 4 en onder te brengen bij zijn eigen zender SBS 6. ,,We zijn toch wel heel erg verbaasd dat we nu worden geconfronteerd met een juridisch steekspel’’, aldus RTL.