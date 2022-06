Eerste Nederlandse musical over #metoo in de maak

LOKROEP gaat op 23 juni in première in DeLaMar West in Amsterdam, de try-outs en pre-première zijn komende week te zien in Werkplaats Walhalla in Rotterdam.

Anouk alleen voor ‘pleurisveel geld’ terug naar The Voice: ‘Ali was reden dat ik bleef’

In LOKROEP brengt een collectief van nieuwe musicalmakers de bezoekers met vijf verhalen naar de uithoeken van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Alle scènes waren al geschreven voordat de rel rond The Voice of Holland begin dit jaar losbrak. Beugels: ,,We zijn met een aantal scènes zelfs ingehaald door de actualiteit, waardoor we soms moesten kiezen om stukken te schrappen. Wel voelden we hierna nog sterker de noodzaak om deze voorstelling te maken.’’