Eerste Ongehoord Nieuws na winterstop trekt 168.000 kijkers

In de uitzending van dinsdag ging het over oversterfte en waren Tweede Kamerlid Pepijn van Houwelingen (FVD), bioloog Theo Schetters en statisticus Herman Steigstra te gast. Vorig jaar was de best bekeken uitzending van Ongehoord Nieuws die van 1 maart. Daar keken destijds ruim 262.000 mensen naar.

Dinsdagmiddag, na de uitzending van Ongehoord Nieuws, werd bekend dat de NPO van plan is om Ongehoord Nederland een derde financiële sanctie op te leggen wegens het schenden van de journalistieke code. Volgens de Ombudsman van de NPO was er in veel uitzendingen sprake van ‘een patroon van het systematisch delen van aantoonbaar onjuiste informatie, enerzijds door presentatoren in het gesprek geïntroduceerde informatie en anderzijds door het niet doorvragen naar opmerkingen van gasten’.

