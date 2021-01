Eerste reguliere Big Brother houdt op RTL 5 ruim half miljoen kijkers over

VIDEO Ergernis over nieuwe Big Brother: ‘Geen kandidaten, maar psycholo­gen’

5 januari Ruim twintig jaar na de eerste editie is het Big Brother-huis weer op slot. Twee kandidaten pakten al snel de hoofdrol: Theo kwam flink dominant binnen en Thomas hield iedereen wakker met zijn gesnurk. Ook Big Brother zelf was aardig aanwezig toen hij de eerste kandidaat meteen een geheime opdracht meegaf. Bij de kijker was er vooral ergernis over de lange gesprekken met de psychologen in de studio.