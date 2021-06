Eerste trailer over nieuwe film Harry en Meghan vrijgegeven

De film Harry & Meghan: Escaping the Palace , die komend najaar moet uitkomen, vertelt over de stap terug van het koppel binnen het Britse koningshuis. In de trailer is onder meer te zien hoe de prins, gespeeld door acteur Jordan Dean, belooft zijn vrouw te beschermen tegen de agressieve media. Als kijkers de trailer moeten geloven dan laat de film zien dat “niet alle sprookjes een goede afloop hebben”, zo luidt de tekst in het voorproefje.

Het is de derde film die Lifetime maakt over het leven van de prins en zijn vrouw. In 2018 kwam de film Harry and Meghan: A Royal Romance uit, gevolgd door Harry and Meghan: Becoming Royal in 2019.