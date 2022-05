Eerste Verrader ontmaskerd: ‘Ik heb er slapeloze nachten van gehad’

Frank Evenblij klapte in zijn handen, Dionne Slagter viel in de armen van Stefano Keizers en Steven Brunswijk balde zijn vuisten. Door de Ronde Tafel-kamer van kasteel Erenstein ging een zucht van verlichting die gepaard ging met veel geschreeuw en gejoel . ,,Yes, yes, yes, eindelijk!” Na tien Getrouwen, vijf ‘vermoord’ en vijf verbannen, was het vanavond zo ver: de eerste Verrader werd ontmaskerd. Met nog twee afleveringen te gaan viel het doek voor actrice Ortál Vriend, die haar exit – nu ze heeft teruggekeken – met gemengde gevoelens herbeleeft. ,,Heel dubbel. Het was een risico om niemand te vermoorden. Ik heb me heel vaak afgevraagd of dat wel zo slim was . Ik heb er zelfs slapeloze nachten van gehad. Nu denk ik: we hadden het beter anders kunnen doen. Ik heb er zelfs een beetje spijt van. We zijn te empathisch geweest.”