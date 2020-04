Eerste zoen in Boer Zoekt Vrouw een feit

Angela is opvallend vrolijk, zo is te zien in een vooruitblik van de uitzending van zondag. Vera heeft de boerderij vrijwillig verlaten en het huisfeestje met Geerts vrienden was gezellig. De jongveehouder – van wie bekend is dat hij graag knuffelt, zoent en fan is van een strakke bilpartij – biedt spontaan aan een eitje te koken. ,,Ik voel me supergoed’’, aldus Angela over haar stemming. ,,Er is wel andere spanning dan de rest van de week natuurlijk, want je bent met z’n tweeën over. Zijn vrienden ontmoet, wat heel leuk klikte.’’