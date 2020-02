Einde aan 15 jaar DWDD: van het touwtje van Terlouw tot het bloot van La Paay

video De Wereld Draait Door houdt op te bestaan. Op 27 maart is de laatste uitzending van het BNNVara-programma dat 15 jaar lang op de buis te zien was. We selecteerden tien spraakmakende fragmenten.

Een emotionele Fernando Ricksen

Voormalig voetballer Fernando Ricksen schoof in 2017 aan om te vertellen over zijn boek, waarin hij inging op zijn tumultueuze verleden. Halverwege het interview viel het Van Nieuwkerk op dat de sportman langzaam praatte. ,,Ik ben gediagnosticeerd met ALS’’, vertelde Ricksen plotseling met moeite. Het maakte zoveel emoties los dat de auteur van zijn biografie het verhaal moest afmaken. Ricksen overleed op 18 september 2019.

Yvon schiet uit haar slof

DWDD kende vele tafeldames. In 2009 wilde Yvon Jaspers met klem alles weten over de kwestie DSB-bank. Ze legde Stichting Hypotheekleed-voorzitter Pieter Lakeman het vuur aan de schenen nadat bekend werd dat hij rekeninghouders adviseerde hun spaargeld bij DSB weg te halen, om zodoende een faillissement van de bank te bewerkstelligen. Dit zou volgens Lakeman in het belang zijn van henzelf en van gedupeerden die een te grote hypotheekschuld bij DSB hadden.

De clash van La Paay

Veel mensen zijn de aanvaring die cabaretier Theo Maassen en playmate Patricia Paay over haar verschijning in Playboy hadden, niet vergeten. Maassen vond de inmiddels 70-jarige La Paay met haar 60 jaar te oud voor de klus. ,,Kijk even op je gemak’’, zei Paay rustig, waarna haar tafelgenoot de hete foto's eens bekeek. ,,Het is een geweldig schilderij daarachter’’, aldus Maassen over een foto waarop Paay halfnaakt te zien was. Het was het begin van een verhitte discussie.

Willy!

Vast onderdeel van het programma: de satirekunst van de Haagse Sander van de Pavert in LuckyTV. Hij doopte koning Willem-Alexander om tot Willy. ,,Iedereen noemt hem Willy hoor. Hij is gek’’, grinnikte koningin Máxima in de filmpjes.

De hoed van Waylon

DWDD had warme banden met de organisatie van het Eurovisie Songfestival. In 2014 waren de kijkers getuige van de primeur van het songfestivalduet tussen Ilse DeLange en Waylon, beter bekend als The Common Linnets. De artiest (met hoed) gaf Ilse een dikke knuffel toen de laatste noten van Calm After the Storm geklonken hadden. Het duo zette niet veel later Nederland op de kaart door op de tweede plaats van het liedjesfestijn te eindigen. De vriendschappelijke band tussen Waylon en Ilse is inmiddels bekoeld.

Matthijs trekt het even niet

Matthijs van Nieuwkerk praatte in 2011 zó snel dat hij onwel werd. Jan Mulder nam het presentatiestokje over. Het lukte Matthijs daarna de uitzending af te maken, zij het vastgeklampt aan de piano.

Het touwtje van Terlouw

Schrijver Jan Terlouw raakte Nederland in 2016 in het hart door voor een beter klimaat te pleiten. Hij kreeg zeven minuten zendtijd. Terlouw: ,,Er hangen geen touwtjes meer uit de brievenbussen. We vertrouwen elkaar niet meer. De politiek is onbetrouwbaar. Trump heeft een platvloerse campagne gevoerd. Hij ontkent het klimaatprobleem. (...) We moeten terug naar een tijd waarin we elkaar vertrouwen. Waarin de touwtjes uit de brievenbus hangen.’’

Eerbetoon aan Mies

Op 26 februari 2018 begon Matthijs zijn show anders dan kijkers gewend waren. Een uur daarvoor was hij gebeld door de zoon van Mies Bouwman dat zijn moeder die ochtend was overleden. Het tv-icoon werd 88 jaar oud.

Marc verrast publiek

Marc-Marie Huijbregts - een goede vriend van Matthijs - zat ineens met een kale kop op zijn kruk. Zijn haar was nep, niet echt. Die pruik was maar gedoe, vertelde de Tilburgse cabaretier in geuren en kleuren.

De tijdmachine van Hugo Borst