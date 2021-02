Einde carrière dreigt voor gitarist na bestormen Capitool, muziekvriend laat hem na 35 jaar vallen

De muzikale loopbaan van Jon Schaffer , gerenommeerd metalgitarist en frontman van meerdere bands, hangt aan een zijden draadje. De 52-jarige Amerikaan hangt een zware straf boven het hoofd vanwege het bestormen van het Capitool in Washington. Inmiddels keren ook collega’s in de muziekindustrie hem de rug toe, onder wie zijn goede muziekvriend Hansi Kürsch.

Schaffer richtte in 1997, samen met de Duitse zanger Hansi Kürsch, de band Demons & Wizards op. De vierkoppige band bracht drie studioalbums uit en was een graag geziene gast op diverse festivals. Na een pauze van vijftien jaar maakte de band in 2020 een verrassende comeback met een nieuw album. De bedoeling was dat Demons & Wizards met dat album op tour zou gaan, maar corona gooide roet in het eten.

Nu lijkt de comeback helemaal niet meer van de grond te komen: Kürsch wil na de ontwikkelingen rond zijn partner en goede vriend niets meer met hem te maken hebben. ,,Ik heb aan Jon en Century Media (het platenlabel, red) laten weten dat ik het Demons & Wizards-project met onmiddellijke ingang verlaat. Mijn samenwerking met Jon is voorbij”, valt te lezen in een verklaring. Daarmee valt volgens journalisten meteen het doek voor de band, omdat Schaffer en Kürsch samen aan de touwtjes trokken.

Nieuwe klap

Het dreigende einde van Demons & Wizards is een nieuwe klap voor Schaffer, die al een groot deel van zijn fanschare kwijt is geraakt als gevolg van alle media-aandacht. Ook nemen diverse platenmaatschappijen afstand van hem en borrelt het volgens muzieksites ook binnen Iced Earth, zijn grootste muziekproject. Muziekjournalisten twijfelen over het voortbestaan van de band, nu Schaffer van zes strafbare feiten beschuldigd wordt, waaronder het plegen van vernielingen in het Capitool en het aanvallen van politieagenten met bearspray, een brandend chemisch middel dat wordt gebruikt om beren op afstand te houden.

Schaffer, met honderdduizenden vaste luisteraars op Spotify een bekende gitarist in de metalscene, zit sinds 29 januari vast in de gevangenis van Marion County. In de federale verklaring valt te lezen dat de Amerikaan een conflict met de politie had in het Capitool-gebouw. Hij werd daarnaast gefotografeerd met een container met beerspray. De FBI opende daags na de bestorming de jacht op Schaffer en gaf een foto van hem vrij. De muzikant meldde zich vervolgens zelf op het politiebureau.

Bloed vergoten

Op de dag van de bestorming voorspelde Schaffer al dat het rond het Capitool uit de hand zou lopen. ,,Veel van ons zijn bereid om geweld te gebruiken”, vertelde hij onderweg naar het Capitool tegen een verslaggever. ,,Er zal veel bloed worden vergoten, als het erop aankomt. Niemand wil dit, maar ze duwen ons naar een punt waarop we geen keus meer hebben.”

Schaffer, een Trump-fan die van nature de overheid wantrouwt, gelooft dat de Verenigde Staten ‘een lange tijd geleden’ zijn overgenomen door criminelen die in de schaduw de touwtjes in handen hebben. Zij proberen, nu Trump de verkiezingen verloren heeft, ‘hun grote stap te zetten’, aldus Schaffer.

,,Ik denk dat dit verder gaat dan president Trump”, gaat hij verder. ,,Trump is niet de gebruikelijke Republikein. Hij gaat niet overal oorlogen beginnen, zoals zij (red, de Democraten). Wat grappig is: waar zijn alle Democraten die anti-oorlog zijn? Er is zoveel haat tegen Trump, het is gewoon belachelijk. Ze willen al onze soevereiniteit vernietigen en een wereldregering tot stand brengen.”

Verklaringen

In een verklaring distantieerden Iced Earth en Demons & Wizards zich openlijk van de vernielingen in het Capitool. ,,We keuren de rellen absoluut niet goed en steunen de relschoppers niet”, schreven de bands. Of Iced Earth na het strafproces nog verder wilt met Schaffer, is niet duidelijk. De Amerikanen blijven ondanks aandringen van de fans onduidelijk over het voortbestaan van de band.

Iced Earth is al jarenlang een graag geziene gast op (Nederlandse) festivals en popzalen als Ziggo Dome.

Volledig scherm Jon Schaffer (r) op foto van FBI. © FBI