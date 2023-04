Einde van Koffietijd betekent ook einde van Loretta Schrijvers’ kleurrijke en zwierige kleding

Kijkers huiveren van 'heftigste aflevering ooit' van Undercover in Nederland: ‘Je maag draait om’

Wat onderzoeksjournalist Alberto Stegeman tegenkwam bij een zorgboerderij in Groningen was de ‘heftigste undercoverzaak’ die hij ooit heeft meegemaakt. Hij schakelde de politie in, die onmiddellijk ingreep. Zondagavond zagen 646.000 kijkers wat Stegeman aantrof in het nieuwe seizoen van Undercover in Nederland.