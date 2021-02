Eindelijk krijgen we duidelijkheid: onzichtbare Rocky is de Mol

De terugblik

Is het gek om deze rubriek met het einde van de aflevering te beginnen? Ik verbaas me altijd over de hevige emoties na de executie van een kandidaat. De handen voor de monden, steevast één achterblijver die prevelt ‘dit-zag-ik-echt-niet-aankomen’, het gesnotter, het geknuffel. Ook na week 1, als de kandidaten elkaars namen nog amper kennen. Maar nu het 21ste seizoen de finale nadert, reageerde iedereen schouderophalend op het vertrek van Marije. Houdoe, bedankt, goede reis en wij gaan gauw verder. Lag zij niet goed in de groep? Vonden de anderen haar te fanatiek? Wat buffelde ze ook zaterdag weer: in de mijn, met kisten met woorden en in de silent disco bij de slotopdracht. Zij wel, de rest amper. En zoals collega Jansen vorige week al terecht opmerkte op deze plek: wie moet na het vertrek van Marije de opdrachten herhalen na de introductie van Rik, op een manier alsof we op zaterdagavond per ongeluk peutertelevisie hebben opgezet?