Eindelijk onderzoek naar besmettingsgevaar volle zalen en stadions: zo gaat dat in zijn werk

Podcast ‘Schrik zat er goed in bij crew Mocro Maffia na brandende bus’

29 januari Mocro Maffia is de grootste hit van streamingsplatform Videoland en vanaf nu is het derde seizoen te zien. Reden voor podcast Bingewatchers om regisseur Bobby Boermans uit te nodigen en te praten over het nieuwe seizoen, over regisseren in coronatijd en de gevoeligheden die komen kijken bij het filmen van een van Nederlands populairste series.