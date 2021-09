Eíndelijk weer Soldaat van Oranje: ‘Eerste slotapplaus wordt huilen’

Gemeente grijpt in als Theo Maassen morgen optreedt in vol theater

De gemeente Haarlem grijpt in als cabaretier Theo Maassen morgen en overmorgen voor een volle zaal optreedt in Theater de Liefde en daarmee de coronaregels schendt, zoals de organisatie van plan is. Burgemeester Jos Wienen heeft gisteren met het theater gesproken en denkt op het laatste moment mee over een alternatief dat wél zou mogen.