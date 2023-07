Ekiz en Pauw reageren op overstap Jinek: ‘Ze hoort bij publieke omroep’

Eva Jinek ‘hoort’ bij de publieke omroep. Dat zegt Fidan Ekiz in reactie op de overstap van Jinek van RTL naar AvroTros. Ook andere prominente tv-gezichten, zoals Jeroen Pauw en Hélène Hendriks, kunnen zich wel vinden in de terugkeer van de presentatrice bij de NPO.

,,Goed nieuws”, noemt Fidan Ekiz het in De Oranjezomer. ,,Ik had het ergens wel verwacht, omdat haar contract zou aflopen.” Ekiz, die zelf Op1 presenteert, vindt dat Jinek maar op één plek hoort en dat is bij de publieke omroep. ,,Ik hoopte ook wel dat ze naar de NPO zou gaan. Dat is toch wel het hoofdpodium en dat is waar ze thuishoort.” Daar sluit De Oranjezomer-presentatrice Hélène Hendriks zich bij aan. ,,Dat ben ik wel met je eens, dat ze bij de NPO thuishoort.”

Ook Jeroen Pauw is niet verbaasd door het nieuws van de overstap, zei de voormalig talkshowhost donderdag in de RTL-talkshow Renze. ,,Ik was niet helemaal verrast, het zoemde al lang in Hilversum, in dat neppige wereldje waarin wij rondlopen, dat Eva wel eens terug zou kunnen gaan naar de publieke omroep”, aldus Pauw. Het achterste van zijn tong liet hij niet zien. ,,Ik vind het wel bijzonder dat ze het doet. Maar ik weet het ook net, wat kan ik er over zeggen?”

Pauw maakte jarenlang een talkshow bij de NPO, die hij afwisselde met Jinek. Zij hebben nog steeds contact. ,,Ik heb haar wel even een berichtje gestuurd nadat het nieuws naar buiten kwam. Maar niet op voorhand, ik wist het nog niet.” Ook Jineks collega Renze Klamer wist het niet. Hij werd een half uur voordat het nieuws donderdag naar buiten ging ingelicht door RTL-baas Peter van der Vorst. ,,We hebben goed contact, maar ze is natuurlijk ook met verlof”, legde hij uit in zijn eigen talkshow.

‘Rijke persoonlijkheid’

,,Zij is ontzettend scherp en heeft een rijke persoonlijkheid”, aldus Klamer, naast Jinek, Beau van Erven Dorens en Humberto Tan een van de gezichten van de late avond op RTL. ,,We zijn als kijkers zó gewend aan haar op de plek waar ze de afgelopen vier jaar heeft gezeten. Ze heeft iets heel bijzonders neergezet.”

Voor Tan komt de overstap wel als ‘een verrassing’. Hij noemt het vertrek van Jinek ‘ook vooral heftig nieuws voor de redactie waar Beau en Eva mee hebben gewerkt’. ,,Voor mij persoonlijk zal er voorlopig niet veel veranderen. Ik zou de late avond al presenteren, minimaal tien weken”, legt Tan uit. ,,Met Beau en Renze hebben we een sterk team staan voor de late avond bij RTL.”

Jinek gaat begin 2024 programma’s maken bij AvroTros. Ze werkt aan een nieuw programma waarin actualiteiten en cultuur centraal staan, maar over de precieze invulling is nog niets bekend. Mogelijk komt dat programma op de plek waar ooit De wereld draait door zat, want daar is nog steeds geen succesvolle vervanger voor. Jinek zal de rest van 2023 niet meer bij RTL te zien zijn: ze is sowieso tot eind dit jaar met zwangerschapsverlof.

