Elise Schaap openhartig over miskraam: Het verdriet bleef zo voelbaar in mijn lichaam

Schaap is onder meer bekend van Familie Kruys, De TV Kantine en Undercover. De actrice heeft een enorm drukke agenda, al jaren. Eentje die alleen maar voller is geworden sinds ze in 2015 moeder is geworden van dochtertje Ava. Toen ze onlangs ontdekte dat ze voor de tweede keer zwanger was, besloot ze gas terug te nemen. ,,Ik wilde dat mijn lichaam weer gezond en sterk werd, voor dit kindje, en daarom moest ik het rustiger aan doen.”



Aan het begin van het tweede trimester van de zwangerschap bleek echter tijdens een routine-echo dat het hartje van het kindje niet meer klopte. ,,Normaal gesproken is relativering mijn overlevingskracht. En ook al kan ik verstandelijk vrij snel rusten in het feit dat het dan niet zo had mogen zijn, het verdriet bleef zó voelbaar in mijn lichaam.”