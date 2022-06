Elise van Boer zoekt Vrouw zwanger van eerste kindje: ‘Allergrootste droom’

Meer liefdesge­luk na Boer Zoekt Vrouw: ook Elise zet volgende stap in relatie

De liefde hangt in de lucht bij Boer Zoekt Vrouw. Nadat boerin Michelle eerder vandaag rond bazuinde dat ze ten huwelijk is gevraagd, is het ook raak bij kandidate Elise. De Zeeuwse en haar vriend Jonathan wonen samen in hun favoriete provincie.

10 september