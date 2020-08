Elke zichzelf overschreeuwende millennial mag blijkbaar Op1 presenteren

Eigenlijk had er boven deze column moeten staan: pas maar op mensen, the bitch is back. Want een ieder die denkt of hoopt dat ik na vier weken vakantie (Italië, met de auto, het was heerlijk, lief dat u het vraagt. En geloof me, de mensen daar nemen corona een stuk serieuzer dan hier) ben teruggekomen met een milde vorm van Wilfred Geneeritus moet ik helaas teleurstellen.