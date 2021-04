Elleboogjes voor de prinsesjes en de koning praat bij met Streamers Duncan, Guus en Sanne

Oscarwinst Chloé Zhao gecensu­reerd in China

26 april Chloé Zhao heeft weliswaar als eerste vrouw van Aziatische afkomst de Oscar voor beste regie gewonnen, maar in haar geboorteland China lijkt niet iedereen in de vreugde te delen. Verschillende media, waaronder The Guardian, melden dat berichten over haar Oscarwinst worden gecensureerd.