Ellemieke herdenkt haar baby engel en Bas Smit is stapelverliefd

Thomas Berge (echte naam Chiel Ottink) is nogal stellig als het om het verzinnen van smoesjes gaat. Hij wil dat zijn fans actie ondernemen.

• W O R K O U T • we hebben altijd een excuses, voor alles.. We weten allemaal wat we moeten doen als we wat dikker zijn, of als we ons kut voelen, relaties niet lekker lopen, of het op het werk niet goed gaat.. Neem ACTIE! En verander je leven ! Een foto die is geplaatst door null (@thomasbergeofficial) op 15 Oct 2018 om 8:55 PDT

Actrice Imanuelle Grives is in haar kittige panterprintje helemaal klaar voor een nieuwe week.

Het gezin van Bas Smit en zijn vrouw Nicolette van Dam is compleet nu hondje Lucky zijn baasjes vermaakt. Bas had niet gedacht zo verliefd op het beestje te worden, geeft hij in alle eerlijkheid toe.

Nooit gedacht, maar ben helemaal verliefd op onze Lucky 😍🐶💙 En anders dan mijn looks😎 doen vermoeden is het geen geleidehond 😂😂😂 @luckysmit1 Een foto die is geplaatst door null (@bassmit) op 15 Oct 2018 om 9:45 PDT

Ellemieke Vermolen brandt vandaag een kaarsje voor haar zoontje Josha, die bij de geboorte overleed. 'We zouden een baby krijgen maar kregen een engel in de plaats'.

Wave of light voor al onze engeltjes die we zo hard moeten missen #samensterk #babylossawareness #weweregoingtohaveababybutwehadanangelinstead #babyengelJosha #💙 Een foto die is geplaatst door null (@ellemieke_vermolen) op 15 Oct 2018 om 10:02 PDT

Hoera! Xess Xava, het zoontje van Yolanthe en Wesley Sneijder, blaast vandaag drie kaarsjes uit. Het koppel is onlangs begonnen aan een tijdrovend adoptietraject omdat ze graag nog een kindje willen.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@yolanthecabau) op 15 Oct 2018 om 3:47 PDT

Cabaretier Alex Klaasen heeft in Emmen (Drenthe) liggen chillen op een uiterst comfortabele 'boxspring' uit het jaar 3050 voor Christus. Of de provincie blij is met zijn actie, is de grote vraag. Sinds kort staan bij de meeste hunebedden bordjes met een klimverbod omdat het grafmonumenten zijn.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@ alexklaasen) op 15 Oct 2018 om 2:36 PDT

Hardcore-dj Paul Elstak en zijn echtgenote Kristel zijn vandaag hun portemonnees gaan leegschudden in de sjieke PC Hooftstraat in Amsterdam.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@djpaulelstak) op 15 Oct 2018 om 3:29 PDT

Zara-Lizzy Noé, het op 12 juli geboren dochtertje van vlogster Monica Geuze en Sparta-voetballer Lars Veldwijk, heeft dit weekend in het ziekenhuis gelegen, omdat het meisje te weinig dronk. Inmiddels is ze, na extra vocht toegediend te hebben gekregen, weer thuis.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@larsveldwijk) op 15 Oct 2018 om 3:04 PDT

Natuurlijk ging Bettina Holwerda, de echtgenote van Jim Bakkum, even kijken bij de première van de nieuwe All Stars musical waarin haar man één van hoofdrollen vertolkt. Bettina is momenteel zwanger van hun derde kindje. Tijdens de voorstelling was de baby, zo stelt Bettina, aan het meevoetballen in haar buik.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@bettina_holwerda) op 14 Oct 2018 om 23:24 PDT

Komediant Jandino Asporaat sleepte zijn hele gezin mee naar de première van een kindervoorstelling.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@jandinoasporaat) op 14 Oct 2018 om 10:45 PDT

Sprintspecialiste Dafne Schippers kan natuurlijk nog veel meer dan alleen recordtijden rennen op atletiekbanen. Tijdens een etentje in Sneek lukte het haar ook razendsnel een gebakken visje tot aan de graat naar binnen te smullen.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@dafne_schippers) op 14 Oct 2018 om 10:55 PDT

Schrijfster Daphne Deckers bezocht in Amerika een theaterstuk waarin haar acterende dochter Emma een slangenmeisje speelt.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@daphne_deckers) op 14 Oct 2018 om 23:02 PDT

Presentatrice Marieke Elsinga liet zich voor mannenglossy JFK best sexy en met de nodige inkijk fotograferen.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@mariekeelsinga) op 14 Oct 2018 om 23:57 PDT

Volgens Carice van Houten kijkt ze op onderstaand kiekje in geen geval een beetje depressief. ,,Dit is mijn beïnvloedgezicht'', verzekert de actrice.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@leavecaricealone) op 14 Oct 2018 om 13:03 PDT

Dj Tiësto, oftewel Tijs Verwest, heeft afgelopen weekend zijn uitpuilende platenkast opgeruimd.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@tiesto) op 14 Oct 2018 om 13:21 PDT

Chantal Janzen en haar zoon James zijn alweer op de terugweg van Los Angeles waar de blondine - samen met Angela Groothuizen - als adviserend jurylid meedeed aan The World's Best, een nieuwe talentenjacht van de Amerikaanse zender CBS.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@) op 14 Oct 2018 om 13:34 PDT

Actrice Victoria Koblenko had een uitwaaimomentje op het dak van Hotel New York in Rotterdam.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@vkoblenko) op 15 Oct 2018 om 1:25 PDT

Even voorstellen! Dit is de moeder van niemand minder dan Qmusic-dj Mattie Valk.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@mattiemarieke) op 15 Oct 2018 om 2:12 PDT

RTL4-coryfee Martijn Krabbé is de beroerdste niet. Dus feliciteert hij zijn ex-vrouw Amanda met haar verjaardag. Amanda is inmiddels hertrouwd en ook Martijn is sinds kort weer gelukkig in de liefde.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@martijn_krabbe) op 14 Oct 2018 om 3:43 PDT

Mindf*ck-er Victor Mids bezorgt zijn Instagramvolgers vandaag wat hoofdpijn met onderstaand gezichtsbedrog.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@victor_mids) op 14 Oct 2018 om 22:57 PDT

Ali B heeft veel doelen in zijn leven en sinds vandaag nóg een vurige wens: ooit geheim agent James Bond worden.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@alibspec) op 14 Oct 2018 om 14:00 PDT

Saxofoniste Candy Dulder en haar onafscheidelijke blaasinstrument zijn afgereisd naar Santa Catalina: een bijna altijd zonnig eilandje voor de kust bij Californië.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@realcandydulfer) op 14 Oct 2018 om 16:27 PDT

De Nederlandse acteur Tygo Gernandt heeft ontdekt dat zijn rode kater best goed kan 'gabberen'.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@tygo_gernandt) op 14 Oct 2018 om 23:30 PDT

De zussen Katja en Birgit Schuurman wijzen hun volgers op het kersverse Instagramaccount van hun niet onverdienstelijk schilderende moeder Sonja.